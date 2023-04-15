Лидия Рогожинская наградила гонщиков мотоклуба «Мега-Лада» по итогам командных чемпионатов России

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская наградила гонщиков мотоклуба «Мега-Лада».
В универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошла торжественная церемония вручения медалей по итогам командных чемпионатов России по мотоциклетному спорту (гонки на льду, класс 500) сезона 2022/2023 гг.
В турнире среди команд Высшей лиги безоговорочную победу одержал клуб «Мега-Лада-2» (Сайдуллин Игорь, Хужин Иван, Свитек Симон, главный тренер Кургускин Олег, тренер Белоусов Виталий, техники-механики - Голошейкин Данила, Сайдуллин Евгений, Зубков Арсений, Агальцов Сергей) и завоевал право выйти в Суперлигу.
В чемпионате Суперлиги тольяттинцы (Иванов Даниил, Кононов Игорь, Толокнов Никита, Сайдуллин Игорь, главный тренер Кургускин Олег, техники-механики - Кургузскин Евгений,
Поленок Сергей, Зуев Семен) выиграли серебряные медали, уступив первое место уфимской команде «Башкортостан».
Впереди у команд гаревый сезон, который стартует 25 мая в Тольятти на спидвейных треках СТК имени Анатолия Степанова.
Фото: минспорта СО