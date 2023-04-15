Лидия Рогожинская наградила гонщиков мотоклуба «Мега-Лада» по итогам командных чемпионатов России

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Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская наградила гонщиков мотоклуба «Мега-Лада».



В универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошла торжественная церемония вручения медалей по итогам командных чемпионатов России по мотоциклетному спорту (гонки на льду, класс 500) сезона 2022/2023 гг.



В турнире среди команд Высшей лиги безоговорочную победу одержал клуб «Мега-Лада-2» (Сайдуллин Игорь, Хужин Иван, Свитек Симон, главный тренер Кургускин Олег, тренер Белоусов Виталий, техники-механики - Голошейкин Данила, Сайдуллин Евгений, Зубков Арсений, Агальцов Сергей) и завоевал право выйти в Суперлигу.



В чемпионате Суперлиги тольяттинцы (Иванов Даниил, Кононов Игорь, Толокнов Никита, Сайдуллин Игорь, главный тренер Кургускин Олег, техники-механики - Кургузскин Евгений,

Поленок Сергей, Зуев Семен) выиграли серебряные медали, уступив первое место уфимской команде «Башкортостан».



Впереди у команд гаревый сезон, который стартует 25 мая в Тольятти на спидвейных треках СТК имени Анатолия Степанова.

Фото: минспорта СО