«Лето в стиле ГТО»: к середине лета в Самарской области проведено 255 массовых физкультурных мероприятий

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К середине лета в муниципалитетах Самарской области проведено 255 массовых физкультурных мероприятий. Более 34 000 жителей региона приняли участие в спортивных стартах, рассчитанных на все возраста. Благодаря работе организаторов на местах интерес к акции только растет.



На прошлой неделе в рамках акции «Лето в стиле ГТО» прошло 6 мероприятий:



В Жигулевске на интерактивной площадке «Большая семейная рыбалка», расположенной на озере «Щучий карьер» прошел мастер-класс по сухому плаванию. В мероприятии приняли участие 50 семей. По его окончании участники проверили свою силу, ловкость и меткость в сдаче нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.



В Новокуйбышевске продолжаются традиционные массовые зарядки, которые проходят на территории ФОК «Октан», в парке «Победы» и ДОЛ им. Юрия Гагарина. К участию приглашаются все желающие!



В Кинеле для работников администрации и муниципальных учреждений провели «День здоровья». Команды соревновались в прыжках в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе и веселых стартах. Каждый участник спортивного праздника получил заряд бодрости и энергии.



В Самаре для отдыхающих МАУ Центр «Авангард-Самара» состоялось спортивное обще-лагерное мероприятие, посвященное 90-летию ГТО. В программу состязаний вошло тестирование по нормативам: прыжок в длину с места, наклон с прямыми ногами со скамьи, сгибание и разгибание рук от пола, метание мяча 150 гр, метание гранаты и поднимание туловища от пола за 1 мин.



В Чапаевске среди отдыхающим загородных оздоровительных центров ДЗОЦ «Молодая гвардия», ДЗСОЛ «Дружба» прошел второй этап Спартакиады. В мероприятии приняли участие более 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет.



В Красноармейском районе в рамках акции «ГТО в каждый трудовой коллектив» сдавали нормативы ВФСК ГТО сотрудники социальной службы пос. Куйбышевский.