«Лето в стиле ГТО»: физкультурно-спортивная акция улучшает рейтинг региона

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В течение лета в Самарской области проходит масштабная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО». К акции присоединились 34 муниципалитета 63-го региона. В течение июня и июля в губернии состоялось 380 мероприятий с участием 44 тысяч человек. На минувшей неделе с 25 по 31 июля в рамках акции «Лето в стиле ГТО» было проведено более 10 различных мероприятий.



В Самаре региональный оператор ВФСК ГТО организовал спортивную площадку и провел «Шоу рекордов ГТО» в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга». А также при поддержке ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» был проведен межрегиональный фестиваль сотрудников Куйбышевской железной дороги «Мы вместе».



В Нефтегорском районе прошел семейный спортивный фестиваль «Утевский подсолнух». В мероприятии приняли участие свыше 150 активных и спортивных поклонников здорового образа жизни. В Новокуйбышевске в рамках пропаганды комплекса «Готов к труду и обороне» мастер спорта по боксу Дмитрий Добров провел массовую зарядку для 140 участников, а также прошел конкурс видеороликов и рисунков на тему «Всей семьей на ГТО!»



В Кинельском районе энергичные сотрудники СЦ «Кинель» подают пример горожанам, лично участвуя в выполнении испытаний ГТО. Стали участниками движения ГТО и сотрудники администрации Красноармейского района. Жители Алексеевского района приняли участие в соревнованиях по скорочтению «Книжное ГТО».



В Борском районе школьники участвовали в викторине по истории ГТО. А в Волжском районе для молодежи прошла встреча с мастером спорта международного класса по гиревому спорту Олегом Щербиным. Спортсмен рассказал о технике выполнения рывка гири. В Жигулевске ребята участвовали в мастер-классах по дзюдо и джиу-джитсу.



Итогом акции «Лето в стиле ГТО» должно стать повышение процента населения Самарской области, вовлеченного в систематические занятия физкультурой и спортом. Среди муниципальных образований региона ведется заочное соревнование по данному показателю, который будет измеряться по динамике численности населения, зарегистрированного в базе данных ГТО за период проведения акции, и населения, принявшего в выполнении испытаний комплекса ГТО за это же время.



