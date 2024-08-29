"Лето с футбольным мячом": в Самарской области завершился областной турнир по футболу среди дворовых команд 

Игры проходили в течение лета во всех 37 городах и районах Самарской области. Участие в турнире приняли 15 000 команд и около 30 000 юных футболистов.
В финале сыграли 24 команды в четырех категориях. Матчи прошли на тренировочных площадках "Восход" и "Энергия", построенных к ЧМ-2018.
Победители и призеры соревнований:
Мальчики 2010-2012 г.р.:
Варяг - школа №174, Самара;
Жигули - СОШ с.Курумоч, Волжский район;
Кодр - ЦДО СОШ №1, Шентала.
Мальчики 2013-2015 г.р.:
Юни Юве - школа №91, Тольятти;
ЦДО СОШ ОЦ Южный город, Волжский район;
Варяг - школа №174, Самара.
Девочки 2010-2012 г.р.:
Кристалл - ДДЮД "Успех" СОШ №14, Жигулевск;
Кинельский, Кинельский район;
Салют, Красноярский район.
Девочки 2013-2015 г.р.:
Легионика, Красноярский район;
Акрон-1, Тольятти;
СМТЛ - Октябрьский район, Самара.
Финалисты также приняли участие в мастер-классах от футбольных клубов "Акрон" и "Крылья Советов", сыграли товарищеский матч с ветеранами самарского футбола, выполнили нормативы комплекса ГТО, прошли обучение сборке-разборке оружия, изготовлению окопных свечей и масксетей, оказанию первой помощи.
Фото: минспорта СО