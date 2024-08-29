"Лето с футбольным мячом": в Самарской области завершился областной турнир по футболу среди дворовых команд 

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Игры проходили в течение лета во всех 37 городах и районах Самарской области. Участие в турнире приняли 15 000 команд и около 30 000 юных футболистов.



В финале сыграли 24 команды в четырех категориях. Матчи прошли на тренировочных площадках "Восход" и "Энергия", построенных к ЧМ-2018.



Победители и призеры соревнований:



Мальчики 2010-2012 г.р.:

Варяг - школа №174, Самара;

Жигули - СОШ с.Курумоч, Волжский район;

Кодр - ЦДО СОШ №1, Шентала.



Мальчики 2013-2015 г.р.:

Юни Юве - школа №91, Тольятти;

ЦДО СОШ ОЦ Южный город, Волжский район;

Варяг - школа №174, Самара.



Девочки 2010-2012 г.р.:

Кристалл - ДДЮД "Успех" СОШ №14, Жигулевск;

Кинельский, Кинельский район;

Салют, Красноярский район.



Девочки 2013-2015 г.р.:

Легионика, Красноярский район;

Акрон-1, Тольятти;

СМТЛ - Октябрьский район, Самара.



Финалисты также приняли участие в мастер-классах от футбольных клубов "Акрон" и "Крылья Советов", сыграли товарищеский матч с ветеранами самарского футбола, выполнили нормативы комплекса ГТО, прошли обучение сборке-разборке оружия, изготовлению окопных свечей и масксетей, оказанию первой помощи.

Фото: минспорта СО