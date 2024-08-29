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"Лето с футбольным мячом": в Самарской области завершился областной турнир по футболу среди дворовых команд 
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"Лето с футбольным мячом": в Самарской области завершился областной турнир по футболу среди дворовых команд 

29 августа 2024 19:46
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Участие в турнире приняли 15 000 команд и около 30 000 юных футболистов.

Игры проходили в течение лета во всех 37 городах и районах Самарской области. Участие в турнире приняли 15 000 команд и около 30 000 юных футболистов.

В финале сыграли 24 команды в четырех категориях. Матчи прошли на тренировочных площадках "Восход" и "Энергия", построенных к ЧМ-2018.

Победители и призеры соревнований:

Мальчики 2010-2012 г.р.:
 Варяг - школа №174, Самара;
 Жигули - СОШ с.Курумоч, Волжский район;
 Кодр - ЦДО СОШ №1, Шентала.

Мальчики 2013-2015 г.р.:
 Юни Юве - школа №91, Тольятти;
 ЦДО СОШ ОЦ Южный город, Волжский район;
 Варяг - школа №174, Самара.

Девочки 2010-2012 г.р.:
 Кристалл - ДДЮД "Успех" СОШ №14, Жигулевск;
 Кинельский, Кинельский район;
 Салют, Красноярский район.

Девочки 2013-2015 г.р.:
 Легионика, Красноярский район;
 Акрон-1, Тольятти;
 СМТЛ - Октябрьский район, Самара.

Финалисты также приняли участие в мастер-классах от футбольных клубов "Акрон" и "Крылья Советов", сыграли товарищеский матч с ветеранами самарского футбола, выполнили нормативы комплекса ГТО, прошли обучение сборке-разборке оружия, изготовлению окопных свечей и масксетей, оказанию первой помощи.

 

Фото:   минспорта СО

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