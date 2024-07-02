LADA Sport ROSNEFT завоевала командную победу на 3 этапе Чемпионата России по картингу

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LADA Sport ROSNEFT Junior стала сильнейшей командой на 3 этапе Чемпионата России по картингу. Соревнования завершились в выходные на гоночном комплексе «Атрон» в Рязанской области. Помимо главного командного кубка пилоты коллектива стали обладателями нескольких наград в своих классах.

Традиционно самое серьезное присутствие команда имеет в королевском классе KZ-2, где две из трех ступеней пьедестала почета остались за гонщиками LADA Sport ROSNEFT Junior. Несмотря на сложнейшие погодные условия (палящее солнце сменялось ливневыми дождями!) Артем Северюхин сумел заработать «серебро» соревнований, а Ярослав Шевырталов бронзовую награду этапа. Победу на сей раз одержал пилот, который ранее также входил в состав картинговой команды LADA Sport ROSNEFT – Максим Орлов.

Сразу два пилота команды вошли в ТОП-10 сильнейших категории ОК. Серьезными очками пополнили и личную, и командную копилку Герасим Скуланов и Артемий Мельников. Сумма очков всего квартета пилотов LADA Sport ROSNEFT Junior гарантировала завоевание главной командной награды этапа во взрослых классах.

Наконец, впервые на подиум попал самый младший пилот команды – Ярослав Леонтьев. Он стал третьим в зачетной группе «Мини».

В российском картинге сезон 2024 года перевалил за свой экватор. Но его вторая половина стартует уже очень скоро – в следующие выходные сильнейшие картингисты страны снова соберутся на рязанском картодроме «Атрон».