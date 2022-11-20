«Лада» победила «Динамо» (Санкт-Петербург) - 3:1

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Уже на первой минуте шайба побывала в воротах Александра Трушкова, но, по запросу волжан арбитры обратились к видеопросмотру, в итоге зафиксировав офсайд.



В концовке первого периода Владислав Червоненко вывел вперед «Ладу» - 1:0.



На 45-й минуте лучший снайпер волжан Никита Аноховский сыграл нестандартно, уже находясь за линией ворот, бросив в голкипера, от которого шайба и влетела в сетку.



Прошло чуть больше минуты, и Матвей Банников в третий раз огорчил Дениса Синягина - 3:0.



На последней минуте Евгений Мозер отыграл одну шайбу в большинстве (3:1). Вскоре гости вновь получили большинство, и заменили голкипера шестым полевым игроком. Но, счет не изменился - «Лада» выиграла четвертый матч подряд.



19 ноября. «Лада» - «Динамо» (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Фото: минспорта СО