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«Лада» победила «Динамо» (Санкт-Петербург) - 3:1

20 ноября 2022 17:48
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«Лада» выиграла четвертый матч подряд.

Уже на первой минуте шайба побывала в воротах Александра Трушкова, но, по запросу волжан арбитры обратились к видеопросмотру, в итоге зафиксировав офсайд.

В концовке первого периода Владислав Червоненко вывел вперед «Ладу» - 1:0.

На 45-й минуте лучший снайпер волжан Никита Аноховский сыграл нестандартно, уже находясь за линией ворот, бросив в голкипера, от которого шайба и влетела в сетку.

Прошло чуть больше минуты, и Матвей Банников в третий раз огорчил Дениса Синягина - 3:0.

На последней минуте Евгений Мозер отыграл одну шайбу в большинстве (3:1). Вскоре гости вновь получили большинство, и заменили голкипера шестым полевым игроком. Но, счет не изменился - «Лада» выиграла четвертый матч подряд.

19 ноября. «Лада» - «Динамо» (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

 

Фото:   минспорта СО

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