«Кубок Сириуса»: прошел ежегодный турнир среди хоккеистов до 16 лет

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На федеральной территории «Сириус» прошел ежегодный турнир среди хоккеистов до 16 лет.



«Кубок Сириуса» собрал спортсменов 2007 года рождения на льду олимпийской арены «Шайба». В соревнованиях приняли участие семь команд: сборная Центрального федерального округа, сборная Приволжского федерального округа, сборная Уральского федерального округа, юниорская сборная России, впервые дебютировала юниорская сборная Беларуси, а также команды Москвы и Санкт-Петербурга.



На турнире выступили три воспитанника ХК «Лада» Тольятти. В составе сборной Приволжского федерального округа: вратарь Семен Фролов и нападающий Макар Рулин. В составе юниорской сборной России нападающий Михаил Ворфоломеев.



Победителем турнира стала сборная Приволжского федерального округа, одержавшая пять побед и потерпевшая одно поражение. На втором месте сборная России U16. Замкнула тройку призеров команда Москвы.

Фото: минспорта СО