Кубок России по гонкам дронов пройдет в Самаре в рамках XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"

169

Одно из крупнейших событий в мире гонок дронов – Кубок России с участием сильнейших пилотов страны, состоится в Самаре с 3 по 5 ноября, на площадке форума «Россия – спортивная держава».

Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

Выявить сильнейших пилотов России в Самару приедут более 100 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования пройдут в дисциплинах вида спорта «гонки дронов»: класс 200 мм и класс 330 мм – все в личном и командном зачетах.

«Проведение Кубка страны по гонкам дронов в рамках форума „Россия – спортивная держава“ – это не просто соревнования, это демонстрация того, как современные технологии интегрируются в спортивную индустрию нашей страны. Это событие – яркое свидетельство того, что Россия действительно спортивная держава, где развиваются не только традиционные, но и инновационные виды спорта. Кубок послужит примером того, как спорт и технологии могут успешно дополнять друг друга, создавая новые возможности для развития нашей страны, – пояснил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Состязания пройдут на «Самара-Арене» на специально оборудованной трассе, отвечающей всем требованиям безопасности и профессиональным стандартам. Также в рамках Кубка России запланированы мастер-классы по дрон-баскетболу и техническому симулятору для всех желающих.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре, открыта до 24 октября 2025 года.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума.

Среди участников Кубка Росси по гонкам дронов также будут выступать пилоты, принимавшие участие во Всероссийском чемпионате по пилотированию дронов «Пилоты будущего», финал которого состоится в Москве с 1 по 5 октября.

В нем примут участие 100 детей и подростков из 89 субъектов России. Итоговые состязания пройдут по пяти дисциплинам: класс 75 мм, «Технический симулятор», «Дрон-баскетбол», «Сборка дрона» и «Скоростной мониторинг».

Мероприятие направлено на развитие востребованных навыков и компетенций в области инновационных технологий и видов спорта среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет и уже собрало более 16 тысяч заявок на участие со всей России.

Организаторами мероприятия выступают Федерация гонок дронов России и «Движение первых» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Федерации гонок дронов России