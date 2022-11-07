Я нашел ошибку
Главные новости:
11 из которых произошли в Самаре.
С 4 по 6 ноября пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 31 пожар
Кузнецов автор песен «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер».
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Сейчас в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
В Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
В Студенческом сквере монументальное граффити в стиле «лофт» объединяет природу и науку.
В Новокуйбышевске появился уникальный арт-объект
В этом году в Параде Памяти впервые приняли участие жители ДНР из города Снежного. Всего в мероприятии было задействовано 106 расчетов – это более 8 тысяч человек.
Мобилизованные военнослужащие ЦВО приняли участие в Параде Памяти в Самаре
«E-ДИКТАНТ» — это интерактивный онлайн-тест, содержащий вопросы разного формата по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере ЖКХ.
Жителей региона приглашают к участию во Всероссийском диктанте по энергосбережению
На татами вышли свыше 1500 спортсменов из 35 регионов РФ, а также Армении, Казахстана и Сербии.
«Кубок Дружбы» собрал в Тольятти сильнейших каратистов страны
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.1
0.48
EUR 60.61
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Кубок Дружбы» собрал в Тольятти сильнейших каратистов страны

7 ноября 2022 17:39
139
На татами вышли свыше 1500 спортсменов из 35 регионов РФ, а также Армении, Казахстана и Сербии.

В тольяттинском ледовом Дворце спорта «Лада-Арена» прошел один из самых масштабных турниров по каратэ «Кубок Дружбы». На татами вышли свыше 1500 спортсменов из 35 регионов РФ, а также Армении, Казахстана и Сербии.

История «Кубка Дружбы» началась в 2011 году с проведения небольших областных соревнований, на которых выступали юные спортсмены 63 региона. Спустя время среди участников турнира - профессионалы. Почетным гостем «Кубка Дружбы» стала чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Йована Прекович из Сербии. Вместе с тренером сборной команды Сербии Роксандой Атанасовой перед состязанием она провела учебно-тренировочный семинар по кумитэ. «На турнире очень хорошая энергетика. Я была рада поделиться своим опытом и знаниями», - отметила Йована Прекович.

«Семинар – это как глоток свежего воздуха. Наши друзья из Сербии зарядили нас хорошей энергией. Это прекрасная мотивация для дальнейшей работы», - поделилась заслуженный мастер спорта по каратэ, чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира Анна Чернышева.

В рамках турнира было разыграно 62 комплекта медалей в личном первенстве и 14 – в командном. В общекомандном зачете первое место заняла Саратовская область. Серебро – у команды Республики Калмыкия. Замкнула тройку сильнейших сборная Республики Татарстан. Представители Самарской области на 4 месте, на их счету - 3 золотые, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей. Финалисты в самых престижных весовых категориях «кумитэ» от 18 лет и старше и в категориях «ката» 16 лет и старше получили денежные призы.

«Радует, что наш «Кубок Дружбы» с каждым годом только разрастается. Это подтверждает количество участников из других стран, которые охотно едут в Тольятти. Проведение масштабного международного турнира и приглашенные звезды мирового каратэ позволяют нам развивать и популяризировать наш вид спорта не только в Самарском регионе, но и в нашей стране», - подчеркивает президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин. 

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Только по итогам 2021 года самарскими спортсменами было завоевано 1680 медалей.

 

Фото:   минспорта СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проходит Парад Памяти
7 ноября 2022  13:32
В Самаре проходит Парад Памяти
331
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
7 ноября 2022  13:05
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
267
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
7 ноября 2022  12:38
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
248
Дмитрий Азаров вручил награды победителям Всероссийского фестиваля «Душа баяна».
4 ноября 2022  19:44
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
5752
Глава региона наградил тех, кто своим добросовестным трудом приносит пользу обществу, вносит свой вклад в развитие и обустройство родной самарской земли.
4 ноября 2022  15:36
«Горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную землю» -  Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным жителям региона
1775
Весь список