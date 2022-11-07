«Кубок Дружбы» собрал в Тольятти сильнейших каратистов страны

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В тольяттинском ледовом Дворце спорта «Лада-Арена» прошел один из самых масштабных турниров по каратэ «Кубок Дружбы». На татами вышли свыше 1500 спортсменов из 35 регионов РФ, а также Армении, Казахстана и Сербии.

История «Кубка Дружбы» началась в 2011 году с проведения небольших областных соревнований, на которых выступали юные спортсмены 63 региона. Спустя время среди участников турнира - профессионалы. Почетным гостем «Кубка Дружбы» стала чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Йована Прекович из Сербии. Вместе с тренером сборной команды Сербии Роксандой Атанасовой перед состязанием она провела учебно-тренировочный семинар по кумитэ. «На турнире очень хорошая энергетика. Я была рада поделиться своим опытом и знаниями», - отметила Йована Прекович.

«Семинар – это как глоток свежего воздуха. Наши друзья из Сербии зарядили нас хорошей энергией. Это прекрасная мотивация для дальнейшей работы», - поделилась заслуженный мастер спорта по каратэ, чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира Анна Чернышева.

В рамках турнира было разыграно 62 комплекта медалей в личном первенстве и 14 – в командном. В общекомандном зачете первое место заняла Саратовская область. Серебро – у команды Республики Калмыкия. Замкнула тройку сильнейших сборная Республики Татарстан. Представители Самарской области на 4 месте, на их счету - 3 золотые, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей. Финалисты в самых престижных весовых категориях «кумитэ» от 18 лет и старше и в категориях «ката» 16 лет и старше получили денежные призы.

«Радует, что наш «Кубок Дружбы» с каждым годом только разрастается. Это подтверждает количество участников из других стран, которые охотно едут в Тольятти. Проведение масштабного международного турнира и приглашенные звезды мирового каратэ позволяют нам развивать и популяризировать наш вид спорта не только в Самарском регионе, но и в нашей стране», - подчеркивает президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Только по итогам 2021 года самарскими спортсменами было завоевано 1680 медалей.

Фото: минспорта СО