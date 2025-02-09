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«Крылья» завершили второй сбор матчем вничью с «Пари НН» - 3:3

9 февраля 2025 15:47
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14 февраля старт третьего сбора.

Контрольный матч.

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 3:3 (0:2, 1:1, 2:0)

Голы: 96 Кокшаров, 7'; 80 Царукян, 45'; 20 Рахманович, 55'; 19 Ермаков, 63'; 17 Бабаев, 101'; 76 Бобер, 102'.

«Крылья Советов» (до 60 минуты): 30 Песьяков (81 Овсянников, 46'), 15 Рассказов, 4 Солдатенков, 5 Ороз^, 3 Галдамес, 6 Бабкин, 22 Костанца, 28 Дмитриев, 11 Ежов, 19 Олейников, 20 Рахманович.

«Крылья Советов» (c 60 минуты): 81 Овсянников (71 Недоспасов, 90'), 23 Бейл, 24 Евгеньев, 95 Гапонов (65 Грибакин, 109'), 25 Печенин, 7 Цыпченко, 21 Иванисеня, 73 Шитов, 10 Гарре (76 Бобер, 90'), 17 Бабаев (98 Максимов, 114'), 91 Игнатенко (92 Попов, 90').

Запасные: 39 Фролов.

«Пари НН»: 30 Медведев (1 Лукьянов, 60'), 15 Эктов (70 Шнапцев, 77'), 25 Карич (10 Трошечкин, 60'), 99 Магкеев (2 Александров, 60'), 29 Тичич (7 Карапузов, 60'), 27 Грулев (24 Гоцук, 60'), 22 Каккоев (52 Чистяков, 90'), 61 Кастильо (16 Крашевский, 77'), 8 Майга (78 Калинский, 60'), 80 Царукян (19 Ермаков, 60'), 96 Кокшаров (17 Лапинский, 90').

Запасные: 1 Кошкин, 51 Мелентьев, 11 Стаматов.

Матч 120 (45+45+30) минут.

 14 февраля старт третьего сбора, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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