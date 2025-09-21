"Крылья Советов" - "Спартак" - 1:2

204

В девятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречались с московским "Спартаком".

На шестой минуте встречи самарцы открыли счет. С передачи Ивана Олейникова отличился девятнадцатилетний Владимир Игнатенко – 0:1.

На 52 минуте матча с передачи Наиля Умярова сравнял счет Манфред Угальде – 1:1.

На 72 минуте встречи после подачи углового Манфред Угальде оформил дубль – 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра 10 тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 26 сентября, в 19:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"