"Крылья Советов" в первом матче года обыграли "Сегед".
Контрольный матч.
"Крылья Советов" – "Сегед" (Венгрия) – 2:0 (1:0)
Голы: Глушенков, Зиньковский.
"Крылья Советов" (стартовый состав): 1 Ломаев, 47 Божин, 2 Бегич, 7 Кабутов, 23 Бейл, 8 Витюгов, 6 Якуба, 29 Липовой, 30 Пиняев, 15 Глушенков, 19 Цыпченко.
Запасные: 81 Овсянников, 4 Солдатенков, 3 Чернов, 28 Никитенков, 5 Горшков, 72 Тепляков, 35 Гудков, 52 Смирнов, 93 Мотивечев, 25 Соколов, 27 Великородный, 17 Зиньковский, 11 Ежов, 26 Герчиков, 10 Сарвели, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"