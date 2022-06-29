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«Крылья Советов» провели заключительную тренировку в Казани

29 июня 2022 21:23
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Завтра «Крылья» проведут товарищеский матч с «Акроном», после чего завершат программу казанского сбора.

«Крылья Советов» провели заключительную тренировку на стадионе «Центральный» в Казани. Тренировка включала в себя беговые упражнения, растяжку и теннисбол. 

Перед началом занятия команда тепло поздравила нападающего Дмитрия Цыпченко с 23-летием.

Завтра «Крылья» проведут товарищеский матч с «Акроном», после чего завершат программу казанского сбора.

Игра против тольяттинского клуба пройдет на стадионе «Центральный» и начнется в 12:00 по самарскому времени. Встреча пройдет в формате «3 тайма по 45 минут, сообщает пресс-служба ФК "КС". 

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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