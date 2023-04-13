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"Крылья Советов" продолжают подготовку к "Химкам"

13 апреля 2023 13:14
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"Крылья Советов" продолжают подготовку к "Химкам"

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" провели очередную тренировку перед матчем 23 тура МИР РПЛ против "Химок".

Перед занятием Дмитрий Цыпченко получил из рук Игоря Осинькина награду за лучший гол марта по версии болельщиков от партнера "Крыльев" GOLD’N APOTHEKA. Поклонники нашей команды признали лучшим гол Дмитрия в ворота ЦСКА в матче Фонбет Кубка России.

Сама тренировка длилась более 1,5 часов. В ней приняли участие все футболисты, кроме Александра Солдатенкова, который продолжает восстановление от повреждений. Роман Ежов, Бенхамин Гарре и Гленн Бейл работают по индивидуальной программе. Планируется, что завтра они присоединятся к общей группе.

Матч с "Химками" пройдет 15 апреля на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 15:00. Билеты можно приобрести здесь. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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