"Крылья Советов" отправились на второй сбор

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" отправились на второй сбор. Накануне игроки собрались в Москве, где прошли медицинское обследование. Сбор в турецком Белеке пройдет с 29 января по 9 февраля, сообщает пресс-служба ФК "КС".

У нашей команды запланировано три матча. 30 января соперником "Крыльев" станет македонский клуб "Академия Пандев", 6 февраля пройдет матч с "Нижним Новгородом", а 9 февраля состоится игра против "Астаны". Все игры будут показаны в прямом эфире клубного youtube-канала.

На второй сбор тренерский штаб взял с собой следующих футболистов:

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Данил Бельтюков.

Защитники: Сергей Божин, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Сильвие Бегич, Ян Гудков.

Полузащитники: Антон Зиньковский, Денис Якуба, Данила Смирнов, Роман Ежов, Максим Витюгов, Данил Липовой, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Кабутов, Дмитрий Великородный, Никита Салтыков, Александр Коваленко, Артем Соколов.

Нападающие: Владислав Сарвели, Дмитрий Цыпченко, Сергей Пиняев, Максим Канунников, Максим Глушенков.

Ян Гудков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Дмитрий Великородный и Артем Соколов находятся на просмотре.

Фото: ФК "КС"