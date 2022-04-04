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«Крылья Советов» не смогут принять «Локомотив» на «Солидарность Самара Арене» из-за «Студвесны»

4 апреля 2022 12:29
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«Крылья Советов» не смогут принять «Локомотив» на «Солидарность Самара Арене» из-за «Студвесны»

В 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 21 мая «Крылья Советов» сыграют против «Локомотива», по всей видимости, на стадионе «Металлург», который являлся для команды основным до введения в эксплуатацию к чемпионату мира 2018 года «Самара Арены».

Перенос матча связан с проведением XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая. 18 мая Церемония открытия «Студвесны» пройдёт на «Солидарность Самара Арене».

В связи с этим к игре готовят стадион «Металлург», который предстоит привести в соответствие требованиям РПЛ. О ситуации Metaratings.ru рассказал директор Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергей Марушко.

«Стадион удастся подготовить, работы идут в обычном режиме. Ждём, когда сойдёт снег – будем убираться, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны. Ничего глобального и серьёзного там нет, на данный момент всё идёт по плану, проведение матча 21 мая планируется на «Металлурге», – сказал Марушко Metaratings.ru.

До матча с «Локомотивом» «Крылья» проведут ещё две игры на «Солидарность Самара Арене»: 17 апреля против «Краснодара», 6 мая – против «Динамо», билеты на эти две встречи находятся в продаже.

Теги: Крылья Советов

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