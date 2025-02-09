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«Крылья Советов» наградили победителей забегов «Лыжни России»

9 февраля 2025 15:42
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Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов вручил победителям забегов сертификаты на посещение ближайшего домашнего матча команды.

8 февраля состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Центральный старт «Лыжни России» в Самаре прошел на трассах СШ «Чайка». В числе участников соревнований – воспитанницы Академии «Крыльев Советов».

Любой желающий мог сфотографироваться с талисманом «Крыльев» Крысом Лютиком, оформить Карту болельщика и получить билет на игру с «Акроном».

Мастер спорта СССР и Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов вручил победителям забегов сертификаты на посещение ближайшего домашнего матча команды, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото: пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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