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В 1/8 финала Бетсити – Кубка России "Крылья Советов" на "Арене Химки" встречались с "Химками" (Московская область).

На седьмой минуте матча капитан "Химок" Дмитрий Тихий сфолил на Дмитрии Цыпченко. После просмотра VAR главный арбитр встречи Михаил Вилков показал желтую карточку и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев. На 18 минуте встречи Михаил Тихонов сфолил на убегающему к воротам Иване Сергееве и увидел перед собой красную карточку – "Химки" остались в меньшинстве. Численное и игровое преимущество удалось воплотить в гол на 62 минуте встречи. Отличился Дмитрий Цыпченко: после передачи Юрия Горшкова он в касание отправил мяч в сетку – 0:2. На 89 минуте подачу с углового Антона Зиньковского замкнул головой вышедший на замену Егор Голенков – 0:3. В компенсированное время самарцы реализовали еще один стандарт. После углового скидку Александра Солдатенкова замкнул Никита Чернов.

В итоге разгром "Химок" – 4:0, и "Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Бетсити – Кубка России.

Составы пар в 1/4 финала определит жеребьевка. Если соперник "Крыльев" провел матч 1/8 финала дома, то матч состоится на "Самара Арене", если соперник так же, как и самарцы, сыграл в гостях, хозяин поля будет определен жеребьевкой. Из-за переноса одного из матчей 1/8 финала на 3 марта, сдвинулись и сроки жеребьевки, и следующего раунда кубка. Дата и время матча будут определены позднее.

Матчи 1/8 финала

20.02 "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Арсенал" (Тула) – 1:2

20.02 "Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:0

21.02 ЦСКА (Москва) – "СКА-Хабаровск" – 2:0

21.02 "Локомотив" (Москва) – "Тамбов" – 3:0

21.02 "Краснодар" – "Сочи" – 1:2

21.02 "Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Ахмат" (Грозный) – 0:1

22.02 "Химки" (Московская обл.) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:4

03.03 "Уфа" – "Урал" (Екатеринбург)

Этот матч для самарцев стал четвертым в нынешнем розыгрыше кубка страны. Во всех матчах победа была за "Крыльями", разница мячей – 16:1.

Следующий матч наша команда проведет в рамках 27 тура ОЛИМП – ФНЛ и сыграет в гостях против "Нижнего Новгорода". Игра состоится в субботу, 27 февраля, в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"