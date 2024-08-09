"Кожаный мяч": команда Сергиевского района завоевала главный приз всероссийского турнира по футболу 

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Команда Сергиевского района Самарской области завоевала главный приз всероссийского турнира по футболу "Кожаный мяч" в сельской лиге "Колосок"Кожаный мяч""



Соревнования проходили в Волгоградской области. "Сергиевск" занял первое место на групповом этапе, а в серии плей-офф поэтапно обыграл "Витязь" из Волгоградской области - 6:1 (Роман Бердников-2, Илья Быков, Арсений Моисеев, Егор Козин, Максим Андреевский), приморский "Штурм" - 2:0 (Максим Андриевский, Илья Быков) и в финале взял верх над командой спортивной школы Уфимского района республики Башкортостан - 5:1(Илья Быков - 2, Арсений Моисеев - 2 и Роман Бердников).

Фото: минспорта СО