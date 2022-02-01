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Конкурс в поддержку российских спортсменов «Верим в Россию – вместе мы сила!»

1 февраля 2022 22:13
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К участию в конкурсе приглашаются спортивные организации – участники конкурса «Ты в игре», общественные организации, сообщества, движения, школы, вузы, все жители страны.

В преддверии ХХIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине (КНР) Министерство спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты» запускают конкурс общественных проектов и инициатив в поддержку спортсменов олимпийской и паралимпийской сборных команд России «Верим в Россию – вместе мы сила!».

К участию в конкурсе приглашаются спортивные организации – участники конкурса «Ты в игре», общественные организации, сообщества, движения, школы, вузы, все жители страны, которые выступают с инициативой, проектом, флешмобом в поддержку российских спортсменов.

«На Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине выступят наши лучшие спортсмены в зимних видах спорта, и им, как никогда, нужна поддержка российских болельщиков, – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – В условиях, когда на главном старте четырёхлетия наша сборная ограничена в использовании государственной символики, а на трибунах спортивных объектов в Пекине не будет болельщиков из России, важным фактором становится поддержка жителей страны. Мы предлагаем принять участие в конкурсе всем любителям спорта – объединиться и вместе праздновать победы и яркие достижения наших олимпийцев, проводить активности в каждом уголке России, показать, как сильно страна поддерживает своих героев! Мы хотим, чтобы вся Россия гордилась нашими спортсменами, радовалась их победам и рекордам на Играх-2022. Уверен, энергия миллионов болельщиков придаст дополнительные силы российским спортсменам».

Присылайте свои предложения, информацию (анонсы) о мероприятиях и акциях на почту komanda-rossii@minsport.gov.ru до 4 февраля 2022 года. Все посты, мероприятия и акции в социальных сетях необходимо сопровождать хештегами конкурса #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни.

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