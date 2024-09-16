Комиссия по допуску участников "Кросса нации" начинает свою работу в Самаре

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С 16 по 20 сентября с 12 до 20 часов в холле 1 этажа "МТЛ Арены" будет работать комиссия по допуску участников Всероссийского дня бега "Кросс нации".

21 сентября комиссия по допуску будет работать на территории СШ "Чайка" с 8.30.



В комиссию по допуску предоставляются следующие документы:



для индивидуальных заявок:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях (допуск врача);

- полис обязательного медицинского страхования;



для заявок от организаций:

- заявка по форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске к участию в соревнованиях, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.



Предварительную регистрацию на соревнования также можно пройти через портал Госуслуг.