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Команда Самарской области приняла участие в суперфинале чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди 40 лучших школьных баскетбольных команд страны (по 20 команд юношей и девушек), прошедших все этапы соревнований – от муниципального до суперфинала.



Этот проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Начав свою историю в ПФО, сейчас проект объединил 80 регионов России.



В ходе финальных соревнований команды показали яркую игру и достойно представили свои регионы. Традиционно ребят поддерживали почетные гости - звезды отечественного и мирового баскетбола: победители и призеры Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы. В их числе – Иван Едешко, Сергей Панов, Андрей Кириленко.