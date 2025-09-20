172

Кирилл Пульвер готовится к выступлению на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию.

С 21 по 27 сентября в Сингапуре будет проходить чемпионат мира по паралимпийскому плаванию. Соревнования состоятся в тех же локациях, где летом проходил чемпионат мира по плаванию среди обычных спортсменов.

В числе участников чемпионата - сборная России в составе 35 человек.

В состав сборной отобрался представитель Самарской области, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2024 года в Париже Кирилл Пульвер.

Фото: Федерация ПОДА