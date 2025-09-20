Я нашел ошибку
Голы: Пестряков, Бистрович .
"Акрон" - "Рубин" - 2:2
Артисты представили отрывок из легендарного спектакля «Левша», поэму «Граф Нулин» Александра Пушкина и исполнили музыкальные номера.
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
"Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга".
В российских школах не планируется применять электронные учебники
Уже 21 сентября стартует чемпионат мира по параплаванию в Сингапуре! 
Кирилл Пульвер готовится к выступлению на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
ДТП в Хворостянском районе: погиб водитель при съезде в кювет автомобиля
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +20, +22°С.
21 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью
Три человека погибли, один человек госпитализирован.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Сергиевском районе
Кирилл Пульвер готовится к выступлению на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию

20 сентября 2025 19:52
172
Уже 21 сентября стартует чемпионат мира по параплаванию в Сингапуре! 

Кирилл Пульвер готовится к выступлению на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию.

С 21 по 27 сентября в Сингапуре будет проходить чемпионат мира по паралимпийскому плаванию. Соревнования состоятся в тех же локациях, где летом проходил чемпионат мира по плаванию среди обычных спортсменов.

В числе участников чемпионата - сборная России в составе 35 человек.

В состав сборной отобрался представитель Самарской области, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2024 года в Париже Кирилл Пульвер.

 

Фото:  Федерация ПОДА

Теги: Самара

