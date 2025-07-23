Кирилл Бородачев – серебряный призёр Чемпионата мира

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Об этом рассказал в Телеграм Вячеслав Федорищев.



В Тбилиси на чемпионат мира по фехтованию Кирилл Бородачев (воспитанник самарской СШОР №5, тренер - Элина Орлова) в турнире рапиристов завоевал серебро.



"Причем в полуфинале он одолел олимпийского чемпиона Максима Поти из Франции.

Для Кирилла эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира.

Напомню, что он также является серебряным призером Олимпийских игр-2020, а недавно выиграл бронзу чемпионата Европы в командных соревнованиях.



Поздравляю нашего спортсмена и его замечательного тренера!



На чемпионате также выступает Антон Бородачев. Впереди – командный турнир. Желаю нашим парням удачи!" - отметил губернатор.

Фото: Телеграм/Вячеслав Федорищев