Я нашел ошибку
Главные новости:
Курение — привычка, которая может привести к развитию целого спектра опасных заболеваний.
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: отказ от табака поможет предотвратить развитие опасных нарушений зрения
Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за февраль необходимо не позднее 10 марта.
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны электронные квитанции за февраль
Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла на высоту 2,5 километра
Среди них - старшеклассники, студенты, активисты ТОСов.
В Самаре 1,5 тысячи людей написали Диктант ЖКХ
Эта территория комплексно преображается по проекту «На берегу трех рек: продолжение истории».
Дмитрий Азаров проверил ход благоустройства обновленной набережной в Сызрани
В ТОП-20 для последующего голосования здесь попали две территории: бульвар по улице Чернореченской и сквер в поселке Толевый.
В Железнодорожном районе Самары обсудили дизайн-проекты территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году
Первый матч весенней части сезона самарские «Крылья Советов» проведут на выезде, 5 марта, против московского «Динамо».
Карта болельщика заработает на всех стадионах Российской Премьер-Лиги
Мастер-класс по проверке и подготовке договора купли-продажи недвижимости.
Специалисты Росреестра СО провели мастер-класс для студентов 
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.54
EUR 79.51
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Карта болельщика заработает на всех стадионах Российской Премьер-Лиги

1 марта 2023 17:33
118
Первый матч весенней части сезона самарские «Крылья Советов» проведут на выезде, 5 марта, против московского «Динамо».

Осталось несколько дней до возобновления футбольного сезона 2022/2023 Мир Российской Премьер-Лиги, где командам осталось сыграть 12 туров.

Первый матч весенней части сезона самарские «Крылья Советов» проведут на выезде, 5 марта, против московского «Динамо». Затем, 12 марта, сыграют на поле еще одного столичного клуба – ЦСКА. Первый домашний матч состоится в воскресенье, 19 марта, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Соперником волжан станет «Ахмат» из Грозного. Билеты на матч можно приобрести от 150 рублей. С подробной билетной программой можно ознакомиться на официальном сайте клуба: pfcks.ru.

На сегодняшний день «Крылья» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей, в их активе 20 очков.

Напомним, что для посещения игр необходимо оформить Карту болельщика. С лета прошлого года в нашей стране вводится система идентификации посетителей футбольных матчей. Теперь граждане оформляют специальные цифровые Карты болельщика, которые дают возможность приобретать билеты на трибуны. Сегодня система уже протестирована на 16 стадионах, то есть на всех спортивных аренах клубов Российской Премьер-Лиги.

Сегодня в Москве проходит второй день форума «Мы вместе. Спорт». В рамках деловой программы первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров подвел итоги тестовых мероприятий системы идентификации болельщиков.

«Всего уже выдано более 450 тысяч Карт болельщика. Последние месяцы мы проводили контрольные мероприятия по тестированию систем Карт болельщика. Во второй половине чемпионата России по футболу мы ожидаем приток болельщиков, благодаря определенным системам стимулирования в регионах России. По мере развития сервиса будут предлагаться определенные бонусы для граждан, оформивших Карту болельщика», – сказал Азат Кадыров.

В Самарской области за 2022 год Карты болельщика получили более 42 тысяч болельщиков. За январь 2023 года оформили еще 244 человека.

Карту болельщика удобно оформить на портале «Госуслуги» или в офисах МФЦ. Современный сервис позволяет создать новый уровень комфорта на стадионах, а также совершенствует существующую систему безопасности на объектах спорта.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в городском округе Сызрань.
1 марта 2023  15:33
Дмитрий Азаров встретился с руководством предприятий автомобильной промышленности в Сызрани
129
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год.
1 марта 2023  14:30
«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода
207
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
1 марта 2023  12:44
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
339
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
1 марта 2023  11:54
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
215
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
1 марта 2023  11:17
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
246
Весь список