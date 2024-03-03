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Канада не дает визы шахматистам из России на турнир претендентов

3 марта 2024 16:45
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Канада не дает визы шахматистам из России на турнир претендентов

Торонто был избран Международной федерацией шахмат в качестве города-организатора турнира претендентов. Однако теперь Канада может лишиться этого права из-за отношения к россиянам.

Турниры претендентов 2024 года, мужской и женский, должны пройти со 2 по 23 апреля и место проведения их была избрана Канада. Однако у российских участниц состязаний возникли проблемы с визами в Страну кленового листа

Как сообщалось ранее. на мужской турнир претендентов квалифицировался наш двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий, а в женский финал попали Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Но теперь источник в FIDE сообщил агентству ТАСС, что участницы женского турнира из России, а также члены команд всех трех наших спортсменов и даже ряд организаторов не получили канадские визы. Времени до старта остается не так много и, понятно, что визовые перипетии могут сказаться на настрое россиян.

Позиция канадского МИД выглядит, мягко говоря, непоследовательно: когда Торонто претендовал на проведение шахматного форума, дипломатическое ведомство обещало организаторам поддержку. Тогда Канада уже могла предположить, что из России на турнир могут приехать и шахматисты, и их тренеры, и официальные лица, пишет Смотрим.

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