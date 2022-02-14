Камила Валиева заявила, что она счастлива продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине

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Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что, несмотря на сложный период из-за допинг-скандала и эмоциональную усталость, она счастлива продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине. Об этом 14 февраля спортсменка сообщила в эфире Первого канала после того, как стало известно о решении Спортивного арбитражного суда, сообщают "Известия".

«Эти дни для меня были очень сложные, не хватает эмоций. Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх, буду стараться, максимально настроившись, представлять нашу страну. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — сказала Валиева.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) и допустил россиянку до личных соревнований на Олимпиаде. Фигуристка выступит 15 февраля в личном турнире, где она главная претендентка на золото. Следующее ее выступление с произвольной программой состоится 17 февраля. При этом CAS не рассматривал в деле Валиевой вопросы, связанные с командным турниром Олимпиады.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев/"Известия"