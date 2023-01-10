Как и где играть в кёрлинг в Самаре

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В кёрлинг может играть практически любой. Возрастной разбег – от 10 до 60 лет. Маленькие дети просто не смогут запустить тяжелые камни.



Обучиться кёрлингу не так сложно: достаточно отточить балансировку на скользкой подошве, точность бросков и быть всегда вовлечённым в процесс. За полгода его вполне реально освоить на любительском уровне.



Занятия проходят в керлинг-клубе «Айсберг», который располагается в спортивном комплексе «Дворец Спорта», по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 222.



Информацию по организации игры в кёрлинг можно уточнить по номеру телефона: 8-909-323-62-20 (Ольга).

Фото: пресс-служба правительства СО