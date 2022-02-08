Иванова стала первой российской саночницей, выигравшей медаль Игр в личных соревнованиях

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Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в личных соревнованиях, передает ТАСС.

Обладательницей золотой награды стала немка Натали Гайзенбергер, показавшая по сумме четырех попыток результат 3 минуты 53,454 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Анна Беррейтер, ее отставание от победительницы составило 0,493 секунды. Отставание россиянки - 1,053 секунды. Виктория Демченко заняла в итоговом протоколе 28-е место, россиянка выбыла из борьбы за медали после второго заезда, допустив падение. Екатерина Катникова не сумела финишировать в первом заезде.

Ивановой 30 лет, она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. Иванова представляет спортивное общество "Динамо", она также является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС