Испанец Абаскаль стал новым главным тренером московского "Спартака"

69

Испанский специалист Гильермо Абаскаль назначен главным тренером московского футбольного клуба "Спартак", сообщается на официальном сайте красно-белых, передает РИА Новости.

Срок контракта со специалистом не уточняется. Ранее в четверг было объявлено, что с поста главного тренера "Спартака" ушел итальянец Паоло Ваноли.

В минувшем сезоне Абаскаль тренировал швейцарский "Базель". 33-летний испанец возглавлял клуб с февраля после отставки Патрика Рахмена, под его руководством команда заняла второе место в таблице чемпионата Швейцарии.

До "Базеля" Абаскаль был главным тренером итальянского "Асколи", греческого "Волоса", а также швейцарских "Кьяссо" и "Лугано".

Фото: AFP 2022 / FABRICE COFFRINI / РИА Новости