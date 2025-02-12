Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Я нашел ошибку
Главные новости:
Телесно-двигательная терапия — это способ работы с психикой через осознанное движение и телесные ощущения.
Психолог  рассказала о пользе телесно-двигательной терапии для снижения тревожности
Прощание состоится 15 февраля.
Скончалась бывший главный врач противотуберкулезного санатория «Рачейка» Тамара  Иевлева
52 команды приняли участие в турнире.
В губернии состоялся открытый областной турнир по футболу на снегу «Зимний мяч – Богатое»
 Главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы экологии региона
В их числе 93 детские и спортивные площадки, прежнее расположение которых угрожало жизни и здоровью горожан.
«Т Плюс» добилась выноса 214 объектов из охранных зон теплосетей в Самаре
Процесс переключения водоснабжения займёт некоторое время: утром на станции уже опорожнили резервуары чистой воды до необходимого минимума, и начали заполнять их новой водой.
«РКС-Самара» начали подачу мягкой волжской воды в Куйбышевский и Волжский районы
Целью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» является обеспечение граждан качественной социально значимой инфраструктурой.
Инфраструктурное развитие 33 опорных пунктов Самарской области обсудили на заседании облравительства
Генеральным спонсором которого является ПАО «Т Плюс».
В Самаре стартовали отборочные игры среди школьных баскетбольных команд в рамках чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.8
-0.98
EUR 99.2
-1.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
В Самаре пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен»
В «ЗИМ Галерее» откроется персональная выставка Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

12 февраля 2025 17:17
164
Теперь перед ней стоит другая задача — «передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».

Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер 12 февраля заявила, что покидает должность, и теперь перед ней стоит другая задача — «передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд». Винер поблагодарила спортсменов, коллег и болельщиков. Ее заявление удовлетворили в Центре спортивной подготовки сборных команд России, заявил министр спорта Михаил Дегтярев, пишет "Газета.Ru".

Ирина Винер — доктор педагогических наук, профессор, советский и российский тренер по художественной гимнастике, сборную России возглавляла с 2001 года. Была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики в 2008–2024 годах, работала вице-президентом технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).

В качестве тренера подготовила много известных гимнасток, среди которых победители и призеры Олимпийский игр, чемпионатов мира и Европы Алина Кабаева, Маргарита Мамун, Яна Батыршина, Ирина Чащина, Яна Кудрявцева, Арина и Дина Аверины, Юлия Барсукова и другие.

В 1997 году ее удостоили звания «Заслуженный работник физической культуры РФ», в 2015-м присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. У Ирины Винер есть сын Антон и четверо внуков.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.
12 февраля 2025  18:39
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы экологии региона
147
12 февраля состоялось очередное заседание Правительства Самарской области, которое провел Михаил Смирнов.
12 февраля 2025  16:46
В регионе утвердили увеличение показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра, что позволит жителям приобретать качественное жилье с использованием механизмов господдержки
322
В Самаре демонтировали 55 незаконных киосков
12 февраля 2025  13:15
В Самаре демонтировали 55 незаконных киосков
257
Дорожные службы Самары приступили к аварийному ремонту дорог
12 февраля 2025  10:42
Дорожные службы Самары приступили к аварийному ремонту дорог
253
Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»
11 февраля 2025  12:29
Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»
482
Весь список