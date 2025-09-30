Ирина Демасова из Самарской области стала чемпионкой России по спорту слепых в пауэрлифтинге

122

В Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнования по адаптивному пауэрлифтингу.

На чемпионате России по спорту в дисциплине пауэрлифтинг - жим от груди Петр Александров из Самарской области стал серебряным призером в своей весовой категории.

Ирина Демасова стала чемпионкой в категории до 90 кг и заняла первое место в абсолютной категории.

На всероссийских соревнованиях «Кубок чемпионов» в дисциплине «троеборье» Ирина Демасова также стала победительницей в весовой категории и в абсолютном зачете.

Фото: минспорта СО