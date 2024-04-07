Ирина Демасова и Ольга Кононова из Самарской области завоевали медали чемпионата России по спорту слепых

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В Челябинске на манеже Уральского государственного университета физической культуры завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине пауэрлифтинг.



Представитель Самарской области, мастер спорта Ирина Демасова из Сызрани стала абсолютной чемпионкой России по силовому троеборью - приседание со штангой, жим лёжа и становая тяга - в категории до 90 кг.Также Ирина установила рекорд России в дисциплине становая тяга. Готовил спортсменку к соревнованиям действующий чемпион России в спорте слепых по жиму лежа, мастер спорта Петр Александров.



Другой представитель Самарской области, мастер спорта Ольга Кононова заняла третье место в категории до 60 кг.

Фото: минспорта СО