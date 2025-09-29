Игроки «Акрона» и «Крыльев» лидируют по пяти показателям после 10 туров РПЛ

165

Сейчас тольяттинцы занимают 14-е место с семью очками, самарцы — десятые с 12-ю.

В десятом туре «Акрон» проиграл «Ахмату» в Грозном со счетом 0:3. «Крылышки» уступили в Самаре столичному «Динамо» с разницей в один мяч — 2:3. Причем были шансы на боевую ничью, пишет Самара-МК.

С начала сезона игроки клубов из 63-го региона лидируют по пяти показателям. Форвард «красно-черных» Артем Дзюба — первый по удачным технико-тактическим действиям в штрафной (60) и числу выигранных единоборств (161).

Вратарь Виталий Гудиев отбил больше всех ударов (38). Его коллега из «КС» Сергей Песьяков совершил больше всех сейвов (14). А защитник «зелено-бело-синих» Сергей Божин чаще остальных перехватывал мяч (110), выяснил «РУСТАТ».