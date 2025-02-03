Игорь Поваров возглавил хоккейный клуб «Лада»

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3 февраля наблюдательный совет ХК «Лада» утвердил в должности генерального директора клуба Игоря Поварова.



Игорь Сергеевич имеет большой опыт работы в сфере профессионального спорта и зарекомендовал себя как эффективный руководитель.



— родился 20 февраля 1971 года в Тольятти;

— окончил Самарский экономический институт по специальности «Экономическое и социальное планирование»;

— с февраля 1997 года по апрель 2007 года являлся заместителем директора хоккейного клуба «Лада» по экономике и финансам;

— с июля 2013 года по август 2018 года был финансовым директором футбольного клуба «Крылья Советов» и до марта 2020 года занимал должность директора фонда поддержки и развития футбола Самарской области;

— принимал активное участие в подготовке Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года;

— с апреля 2020 года по январь 2025 года являлся директором государственного автономного учреждения Самарской области «Арена»;

— под его руководством летом 2023 года ЛДС «Лада-Арена» в кратчайшие сроки была приведена к стандартам Континентальной хоккейной лиги.

Фото: минспорта СО