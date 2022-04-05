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Хоккейный клуб ЦСК ВВС за долги по зарплате получил новые санкции

5 апреля 2022 10:59
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Хоккейный клуб ЦСК ВВС за долги по зарплате получил новые санкции

Дисциплинарный комитет федерации хоккея России (ФХР) оштрафовал хоккейный клуб ЦСК ВВС на четверть миллиона рублей. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 4 апреля 2022 года. 
Речь идет о задолженности перед игроками ХК ЦСК ВВС за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года.

Наказание последовало после того, как клуб в установленный срок не выполнил предписание комитета погасить долги по заработной плате за прошлый год. Дальнейшие проволочки с финансированием ЦСК ВВС грозят более жесткими санкциями уже со стороны Высшей хоккейной лиги, вплоть до снятия с игр в сезоне 2022/23.
Дисциплинарный комитет ФХР уже применил к самарскому клубу спортивные санкции — с 24 февраля 2022 года «летчикам» запретили регистрировать новых хоккеистов. Это наказание продлится до погашения задолженности по зарплате. При этом на выплату долгов ФХР установила самарцам срок до 24 марта этого года включительно, пишет Обозрение.

Срок миновал, но как выяснилось, долги не погасили, потому что в клуб не поступили бюджетные субсидии. Поэтому на очередном заседании дисциплинарного комитета ФХР, которое состоялось на прошлой неделе, на АНО «ХК «ЦСК ВВС» наложили денежный штраф в размере 250 тысяч рублей.

В региональном министерстве спорта «Самарскому обозрению» в ответе на запрос ответили, что «в настоящее время подготовлен и проходит согласование с заинтересованными ведомствами нормативно-правовой акт, предусматривающий возможность выделения субсидии клубу в размере 22 млн рублей на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся у профессионального клуба по состоянию на 01.02.2022 года».

Напомним, что в соответствии с гарантийными обязательствами, на спортивный сезон с 1.07.2021 по 30.06.2022 года хоккейному клубу ЦСК ВВС минспорта должен выделить 130 млн рублей.

Контракты у руководства ХК ЦСК ВВС, в том числе и у генерального директора Михаила Ничепуренко, а также игроков и тренерского штаба истекают 30 апреля. По регламенту Высшей хоккейной лиги ХК ЦСК ВВС обязан до 24 мая 2022 года закрыть все долги.

В противном случае клуб теряет право заявляться на следующий сезон.

Фото: pixabay.com

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