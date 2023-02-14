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Хоккейная «Лада» в овертайме победила «Ермак»

14 февраля 2023 13:17
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Хоккейная «Лада» в овертайме победила «Ермак»

Вчера, 13 февраля, в составе «Лады» на лед вышли несколько игроков, нечасто попадающих в состав, а для нападающего Семена Баринова игра стала дебютом за «Ладу». Гости же, помимо двух вратарей, заявили на матч лишь четырнадцать полевых игроков.

Впрочем, это ничуть не помешало гостям активно начать матч. «Ермак» открыл счет на 9-й минуте, когда Антон Вилков точно бросил с неудобной руки. На 15-й минуте Артем Волков дальним броском увеличил счет - 0:2. Тольяттинцы почти сразу ответили голом Владислава Червоненко, подправившего шайбу после дальнего броска Евгения Петрикова (1:2).

В начале второго периода контратаку гостей завершил точным броском Вилков, оформивший дубль – 1:3. На 27-й минуте Марк Кацевич с пятака переправил шайбу в ворота «Лады» - 1:4.

На 42-й минуте Евгений Петриков мощным броском сократил счет (тольяттинцы реализовали большинство) – 2:4. На 54-й минуте Георгий Бусаров в большинстве воспользовался тем, что Иван Романов перекрыл обзор вратарю «Ермака» и точно бросил в ближнюю девятку – 3:4. На предпоследней минуте третьего периода Романов выкатился из-за ворот и отправил шайбу в «домик» Константину Кузмаулу – 4:4. И эту шайбу волжане забросили в большинстве.

В овертайме волжане заменили вратаря полевым игроком, и Петриков оформил дубль и принес победу «Ладе» – 5:4.

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