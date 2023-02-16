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Хоккейная «Лада» победила «Омские Крылья»

16 февраля 2023 13:49
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Хоккейная «Лада» победила «Омские Крылья»

Гости довольно активно начали встречу, и вскоре получили численное преимущество. В эти две минуты волжанам пришлось нелегко, но хозяева выстояли.

А вот второе удаление в составе «Лады» гости на 7-й минуте реализовали – Егор Сердюк точно бросил в дальний угол, 0:1.

На 14-й минуте тольяттинцам удалась контратака «2 против 1», Степан Стешенко решил бросить сам, и не прогадал – 1:1. Для форварда волжан эта шайба стала первой в форме родной команды.

На 18-й минуте Николай Глухов мощным броском от синей линии наказал гостей за нарушение правил, 2:1. После этого место в воротах «Крыльев» занял Арсений Ахметов.

На 23-й минуте Глухов оформил дубль – защитник «Лады» вновь реализовав большинство, мощно приложившись к шайбе от синей линии – 3:1.

На 28-й минуте Иван Романов увеличил счет до 4:1 – тольяттинцы вновь реализовали численное преимущество. На последней минуте второго периода Алексей Митрофанов вошел в зону гостей и точно бросил – 5:1.

На третий период в ворота гостей вернулся Алексей Мельничук. На 43-й минуте Сергей Яневский сократил счет.

Вскоре контратаку волжан с выходом «3 против 2» завершил Павел Медведев – 6:2. Гости ответили на этот гол шайбой Максима Махрина – 6:3.

Во второй половине периода гости несколько раз заменяли голкипера полевым игроком, в итоге Владислав Калетник на последней минуте забросил в пустые ворота. Гости же успели отыграть е

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