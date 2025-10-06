Губернатор Вячеслав Федорищев высказался о поражении «Крыльев» от «Рубина»

113

Руководитель Самарской области посетил выездную игру «зелено-бело-синих» в Казани и поделился впечатлениями от нее, пишет Самара-МК.

«Крылья Советов» встречались с «Рубином» на «Ак Барс Арене» 4 октября. Самарцы уступили всухую — 0:2. За хозяев забили Андерсон Арройо и Велдин Ходжа.

«Вместе с главой Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым болели за своих в волжском дерби. Мы — добрые соседи, но на футбольном поле — принципиальное соперничество. В этот раз "Рубин" был сильнее», — написал в соцсетях губернатор Вячеслав Федорищев.

Также пожелал команде Магомеда Адиева не опускать руки после неудачного матча 11-го тура РПЛ. По его словам, необходимо «сделать правильные выводы» после поражения и «усерднее работать на тренировках».

«Верю, что наш клуб пойдет на взлет. Отдельное спасибо болельщикам, которые приехали в Казань поддержать команду. Только "Крылья", только победа», — резюмировал губернатор.