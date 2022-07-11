График тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО в июле в Самаре

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Дата и место: Вторник, 12 июля, УК «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А)

Время: 18.00 — 20.00;

Норматив испытания (тест): Наклон, отжимание, подтягивание, рывок гири, прыжок в длину, пресс.

Дата и место: Среда, 13 июля, УК «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А)

Время: 19.00 — 20.00

Норматив испытания (тест): Стрельба из электронного оружия.

Дата и место: Суббота, 16 июля, Загородный парк (ЦПКиО имени Максима Горького, Самара, ул. Ново-Садовая, 150)

Время: 10.00 — 12.00

Норматив испытания (тест): Бег и смешанное передвижение по пересеченной местности (кросс).