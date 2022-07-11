График тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО в июле в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Алиханов: Литва не расширяла санкционный список по транзиту в Калининградскую область
Алиханов: Литва не расширяла санкционный список по транзиту в Калининградскую область
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
Сбер предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли
Сбер предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли
Засуха не даёт Франции заменить Украину на рынке зерна
Засуха не даёт Франции заменить Украину на рынке зерна
В Сызрани водитель сбил женщину и ее 3-летнего сына, которые передвигались на электросамокате
В Сызрани водитель сбил женщину и ее 3-летнего сына, которые передвигались на электросамокате
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
В Самарской области ищут девушку, пропавшую в прошлом году
В Самарской области ищут девушку, пропавшую в прошлом году
В Самаре молодая автомобилистка сбила подростка на электросамокате
В Самаре молодая автомобилистка сбила подростка на электросамокате
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.27
-1.87
EUR 62.05
-2.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

График тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО в июле в Самаре

11 июля 2022 11:00
127
График тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО в июле в Самаре

Дата и место: Вторник, 12 июля, УК «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А)
Время: 18.00 — 20.00;
Норматив испытания (тест): Наклон, отжимание, подтягивание, рывок гири, прыжок в длину, пресс.

Дата и место: Среда, 13 июля, УК «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А)
Время: 19.00 — 20.00
Норматив испытания (тест): Стрельба из электронного оружия.

Дата и место: Суббота, 16 июля, Загородный парк (ЦПКиО имени Максима Горького, Самара, ул. Ново-Садовая, 150)
Время: 10.00 — 12.00
Норматив испытания (тест): Бег и смешанное передвижение по пересеченной местности (кросс).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
36
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
11 июля 2022  12:06
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
89
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
9 июля 2022  13:29
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
754
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
9 июля 2022  13:22
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
769
Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив
9 июля 2022  10:13
Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив
2456
Весь список