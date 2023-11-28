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Главный тренер тольяттинского футбольного клуба «Акрон» уволен со своего поста

28 ноября 2023 13:18
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Главный тренер тольяттинского футбольного клуба «Акрон» уволен со своего поста

О его отставке стало известно после выездного матча 20-го тура Первой лиги, который тольяттинцы сыграли вничью 1:1. Проигрывая по ходу встречи, благодаря голу Саида Эльдарушева, гости заработали очко и поднялись на третью строчку турнирной таблицы.

«Матч с «Аланией» стал для тренера последним у руля нашей команды. Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из‑за разногласий в пути развития. ФК «Акрон» желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, пишет Обоз.инфо.

Напомним, 45‑летний специалист возглавил «Акрон» в сентябре прошлого года. Под его руководством команда провела 57 матчей. Из них записала себе в актив 28 побед и 19 ничьих, а также потерпела 10-ть поражений. В розыгрыше Кубка России 2022\2023 тольяттинцы дошли до финала Пути регионов.

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