Глава Самары Иван Носков поздравил шпажистку Антонину Бербенцеву и ее тренера с золотой медалью Первенства России по фехтованию

16 февраля в начале еженедельного оперативного совещания глава города Самары Иван Носков поздравил чемпионку России по фехтованию, воспитанницу спортивной школы олимпийского резерва № 17, кандидата в мастера спорта, шпажистку Антонину Бербенцеву.

Под руководством тренера Михаила Иевлева она завоевала золотую медаль в составе сборной Самарской области на Первенстве России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет в Уфе.

«Встреча с юными чемпионами, обладающими волей к победе, сильным и настойчивым характером, – это всегда вдохновение. Особенно впечатляет успех девушки в боевых искусствах: за внешней хрупкостью – настоящий бойцовский характер. В первую очередь это результат упорного труда самой спортсменки, кропотливой работы тренеров Михаила Константиновича и Вероники Алексеевны, поддержки родителей. Не останавливайтесь на достигнутых результатах, ставьте новые цели и завоевывайте новые победы. Желаю Антонине дальнейших спортивных успехов и новых достижений!»

– сказал глава города Самары Иван Носков.