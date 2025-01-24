Глава РУСАДА заявила о закрытии для организации дела Валиевой

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что для организации дело фигуристки Камилы Валиевой закрыто. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае, если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию», — заявила Логинова.

В ноябре прошлого года Логинова заявила о планах вовлечь Валиеву в борьбу с допингом. Функционер отметила, что в организации стараются говорить с молодежью на одном языке.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России), пишет Лента.