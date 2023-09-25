Гиревики Самарской области вернулись с медалями чемпионата мира 

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В Узбекистане прошел чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Главный турнир года собрал более 600 спортсменов из 21 страны. В составе сборной команды Российской Федерации выступили представители Самарской области.



В двоеборье золотую медаль завоевал Олег Ливенцов (тренер - Балдин А.А.), выполнив толчок 140 подъемов и рывок 201 повторение. Общая сумма 240,5 очков с гирями 24 кг.



В толчке по длинному циклу серебряную награду выиграл Михаил Микряков (тренер - Федосеев А.В.). Он выполнил 155 подъемов с гирью 16 кг. А также стал победителем турнира в командной эстафете.



На турнире российские спортсмены выступали под своим флагом и гимном.

Фото: минспорта СО