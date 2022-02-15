Гиревики из Самарской области стали призерами первенства России

144

В Казани прошло первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 и 17-18 лет.

В состязаниях приняли участие 470 спортсменов из 42 регионов России. Прошедшие соревнования являлись не только отбором на первенство мира, которое пройдёт в июле в Праге, но и отбором для участия в Спартакиаде учащихся, финал которой пройдёт в августе в Ярославле. По итогам соревнований сборная Самарской области завоевала 2 золотые и 3 серебряные медали:

1 место — Дмитрий Никитин (длинный цикл, гиря 24 кг, 116 подъемов, тренер — Ковалевский А.А.). Установил новый рекорд России и мира;

1 место — Михаил Микряков (длинный цикл, гиря 24 кг, 77 подъемов, тренер — Федосеев А.В.);

2 место — Дмитрий Никитин (двоеборье, гиря 24 кг, сумма 297,5 очков, тренер — Ковалевский А.А.);

2 место — Олег Ливенцов (двоеборье, гиря 24 кг, сумма 206,5 очков, тренер — Ковалевский А.А.);

2 место — Михаил Микряков (двоеборье, гиря 24 кг, сумма 210 очков, тренер — Федосеев А.В.).

Фото: минспорт СО