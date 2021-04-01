Генеральный директор и спортивный директор ХК "Лада" покидают клуб

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Вчера, 31 марта, министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский в Тольятти провел совещание с руководством и тренерским штабом хоккейного клуба «Лада». По итогам нынешнего сезона команда не вышла в плей-офф чемпионата ВХЛ, заняв 18 место из 26. В предыдущие два сезона «Лада» вылетела уже в первом раунде, на стадии 1\8 финала.

Руководством ХК «Лада» были озвучены проблемы, приведшие, по их мнению, к результатам нынешнего сезона. Свое мнение министру высказали генеральный директор ХК «Лада» Виктор Резников, главный тренер Анатолий Емелин, капитан команды Евгений Бодров.

Выслушав представителей ХК «Лада», министр сообщил, что решение по менеджменту «Лады» будет объявлено завтра.

— Нас не устраивает, что ХК «Лада» показывает такие результаты в лиге, где мы должны быть в лидерах. Я понимаю, что для нормальной жизнедеятельности и развития клуба необходимы комплексные меры.

1 апреля,по итогам встречи министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского с руководством и тренерским штабом хоккейного клуба «Лада», состоявшейся 31 марта, приняты кадровые решения.



Генеральный директор ХК «Лада» Виктор Резников и спортивный директор ХК "Лада" Владимир Кречин покидают клуб.