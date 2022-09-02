ГАУ СО «Арена» приглашает на Дни открытых дверей в г.о. Тольятти

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Вчера, 1 сентября, мероприятие прошло в Легкоатлетическом манеже (Тольятти, ул. Спортивная, 40). В рамках Дня открытых дверей состоялись показательные выступления по художественной гимнастике и мастер-классы по легкой атлетике (прыжки с шестом, беговые дисциплины, прыжки в высоту, прыжки в длину, толкание ядра, фигурное катание (ОФП), тхэквондо). Каждый желающий мог познакомиться с тренерами и записаться в спортивные секции.



Сегодня, 2 сентября, День открытых дверей пройдет в ЛДС «Лада-Арена» (Тольятти, ул. Ботаническая, 5) с 14:30 до 18:00. В программе: экскурсии по ЛДС «Лада-Арена», просмотр тренировок по синхронному катанию на коньках, мастер-классы от чемпионов страны по мини-гольфу и баскетболу 3х3, а также многое другое. Каждый сможет познакомиться с видами спорта и записаться в спортивные секции. Телефон для справок: (8482) 52-68-40.



Завтра, 3 сентября, знакомство с видами спорта пройдет в спортивном комплексе «Труд» (Тольяти, ул. Карла Маркса, 37) с 10:00 до 20:00. В программе: просмотр тренировки по фигурному катанию на коньках под руководством заслуженного тренера России Олега Судакова, бесплатное массовое катание на коньках (до 14-лет), мастер-классы по волейболу, теннису, а также открытые уроки по аквааэробике, плаванию, боксу, кикбоксингу, вольной борьбе, настольному теннису и в тренажерном зале (для лиц старше 14 лет). Телефон для справок: (8482) 52-68-50



Для участия в мастер-классах необходимо иметь с собой спортивную форму и обувь. Для посещения бассейна: плавки/купальник, шапочку, детям до 10 лет справку от педиатра.