Гандбольная «Лада» - серебряный призер Кубка России

139

В Тольятти на «Лада-Арене» завершился «Финал четырех» Кубка России. В борьбе за трофей тольяттинки уступили столичному ЦСКА со счетом - 27:31.



Бронзовые медали выиграла команда «Ростов-Дон». Звенигородская «Звезда» осталась без наград. Звания MVP турнира удостоилась нынешняя москвичка, воспитанница тольяттинского гандбола Елена Михайличенко.



В торжественной церемонии награждения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Он вручил командам заслуженные медали и поздравил ГК «Лада» с 25-летним юбилеем. «Сегодня вы показали отличные бойцовские качества, проявили характер и волю к победе», - отметил глава региона.

Фото: минспорта СО