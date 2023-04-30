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Гандбольная «Лада» - серебряный призер Кубка России

30 апреля 2023 14:51
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В борьбе за трофей тольяттинки уступили столичному ЦСКА со счетом - 27:31.

В Тольятти на «Лада-Арене» завершился «Финал четырех» Кубка России. В борьбе за трофей тольяттинки уступили столичному ЦСКА со счетом - 27:31.

Бронзовые медали выиграла команда «Ростов-Дон». Звенигородская «Звезда» осталась без наград. Звания MVP турнира удостоилась нынешняя москвичка, воспитанница тольяттинского гандбола Елена Михайличенко.

В торжественной церемонии награждения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Он вручил командам заслуженные медали и поздравил ГК «Лада» с 25-летним юбилеем. «Сегодня вы показали отличные бойцовские качества, проявили характер и волю к победе», - отметил глава региона.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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