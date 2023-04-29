Гандболистки «Лады» обыграла звенигородскую «Звезду» и вышли в финал Кубка России

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Гандболистки «Лады» обыграла звенигородскую «Звезду» со счетом - 39:32.



В Тольятти на «Лада-Арене» прошли полуфинальные матчи в рамках «Финала четырех» Кубка России. Борьбу за почетный трофей, который разыгрывается в 18-й раз, ведут четыре команды - столичный ЦСКА (действующий обладатель Кубка), «Ростов-Дон» из Ростова-на-Дону, звенигородская «Звезда» и тольяттинская «Лада», которая впервые принимает дома кубковый «Финал четырех».



ЦСКА и «Лада», одержав победы над соперниками, пробились в финал.

Решающий матч начнется 29 апреля в 17:30.

Фото: минспорта СО