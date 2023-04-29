Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦСКА и «Лада», одержав победы над соперниками, пробились в финал.
Гандболистки «Лады» обыграла звенигородскую «Звезду» и вышли в финал Кубка России
Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики".
Актер и ведущий "Фазенды" Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
Астрофизики продолжают разбираться в причинах аномальной магнитной бури
Астрофизики продолжают разбираться в причинах аномальной магнитной бури
Стало известно, кто исполняет обязанности министра строительства Самарской области
Стало известно, кто исполняет обязанности министра строительства Самарской области
Дачников предупредили о штрафе за отказ поддерживать порядок на участке
Дачников предупредили о штрафе за отказ поддерживать порядок на участке
В Октябрьске водитель сбил мальчика на пешеходном переходе
В Октябрьске водитель сбил мальчика на пешеходном переходе
В Самарской области в территориальных ОВД подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В Самарской области в территориальных ОВД подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню весны и труда 
В Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню весны и труда 
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.51
-1.05
EUR 88.37
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр «Мой бизнес» отмечает свое двухлетие
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Гандболистки «Лады» обыграла звенигородскую «Звезду» и вышли в финал Кубка России

29 апреля 2023 14:36
161
ЦСКА и «Лада», одержав победы над соперниками, пробились в финал.

Гандболистки «Лады» обыграла звенигородскую «Звезду» со счетом - 39:32.

В Тольятти на «Лада-Арене» прошли полуфинальные матчи в рамках «Финала четырех» Кубка России. Борьбу за почетный трофей, который разыгрывается в 18-й раз, ведут четыре команды - столичный ЦСКА (действующий обладатель Кубка), «Ростов-Дон» из Ростова-на-Дону, звенигородская «Звезда» и тольяттинская «Лада», которая впервые принимает дома кубковый «Финал четырех».

ЦСКА и «Лада», одержав победы над соперниками, пробились в финал.

Решающий матч начнется 29 апреля в 17:30.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня команда «Экзо Групп» подарила 15 сертификатов (150 сеансов) на бесплатное прохождение реабилитации на своем уникальном оборудовании участникам СВО.
28 апреля 2023, 16:11
Резиденты «Жигулевской долины» помогают военным восстановиться с помощью ЭкзоТерапии™
Сегодня команда «Экзо Групп» подарила 15 сертификатов (150 сеансов) на бесплатное прохождение реабилитации на своем уникальном оборудовании участникам СВО. Новости компаний
432
В мероприятиях по наведению порядка, а их было целых пять, приняло участие более пятисот сотрудников компании.
26 апреля 2023, 16:33
Работники «Тольяттикаучука» убрали более 30 тонн мусора
В мероприятиях по наведению порядка, а их было целых пять, приняло участие более пятисот сотрудников компании. Новости компаний
857
На котором действующие резиденты знакомятся с новыми компаниями, пополняющими содружество «Жигулевской долины».
26 апреля 2023, 16:19
В «Жигулевской долине» состоялось заседание Клуба резидентов
На котором действующие резиденты знакомятся с новыми компаниями, пополняющими содружество «Жигулевской долины». Новости Тольятти
491
В центре внимания
В связи с мероприятиями в честь Дня Победы в Самаре временно ограничат движение транспорта
29 апреля 2023  10:41
В связи с мероприятиями в честь Дня Победы в Самаре временно ограничат движение транспорта
197
В Самаре временно ограничат движение по улице Новожелябовской
29 апреля 2023  10:17
В Самаре временно ограничат движение по улице Новожелябовской
183
В Самаре прошел форум председателей первичных профсоюзных организаций Самарской области.
28 апреля 2023  19:14
Профсоюзы Самарской области поддержали выдвижение Дмитрия Азарова на выборы губернатора
686
Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»
28 апреля 2023  12:30
Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»
713
Режим работы Сбера 1 мая и 6–9 мая
28 апреля 2023  11:17
Режим работы Сбера 1 мая и 6–9 мая
391
Весь список