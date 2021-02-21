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В своем заключительном матче групповой фазы EHF European League «Лада» в Тольятти обыграла польский клуб «Люблин» из одноименного города со счетом 30:24 (17:13) и пробилась в плей-офф.

Благодаря своему собственному успеху и тому факту, что «Кастамону» и «Нант» спустя пару часов не сыграли между собой в Турции вничью (победили француженки – 29:26), тольяттинский клуб проследовал в следующий раунд со второго места в группе. Его соперником в четвертьфинале будет датский «Хернинг-Икаст», выигравший турнир в квартете «А». Первый матч состоится 27 или 28 марта в Тольятти, ответный – 3 или 4 апреля в Дании, передает пресс-служба ГК "Лада".

Фото: ГК "Лада"